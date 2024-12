Od ponedeljka spet na voljo parkirišče na četrtem pomolu

Parkirišče na četrtem pomolu, ki ga upravlja družba Trieste Terminal Passeggeri (TTP), bo ponovno na voljo s ponedeljkom, 9. decembra. Zaprli so ga 12. avgusta letos, ko je Občina Trst s to družbo predčasno prekinila koncesijo za upravljanje zaradi gradbišča v Starem pristanišču. Od tedaj je parkiranje v Trstu postalo vse večji problem, pri čemer so bili oškodovani tudi številni turisti.

Na voljo bo 180 parkirnih mest, sporoča TTP, v strateškem predelu mesta. Plačilo bo, kot običajno, možno s parkomati. Do parkirišča bodo lahko vozniki pripeljali mimo Trga Città di Santos.