Od restavriranih filmov do vesolja in kviza

V gledališčih Miela in Rossetti v Trstu se danes nadaljujejo projekcije v sklopu 25. mednarodnega festivala znanstvenofantastičnega filma Trieste Science+Fiction. Ob 17.15 bo v Mieli projekcija restavriranega fantazijskega filma Jumanji, ki so ga pred tridesetimi leti prvič predvajali v kinodvoranah. V prozorni kupoli Sci-Fi Dome na Borznem trgu pa bosta gostovala avtorja znanstvene fantastike iz ZDA in Južne Koreje Ted Chiang in Dolki Min (ob 17. in ob 19. uri).

Tu bo tekom dneva tudi potekala predstavitev treh knjižnih del, ki se potegujejo za letošnjo literarno nagrado Mondofuturo. Na voljo bo cela paleta dogodkov. Ob 20. uri bo v Rossettiju mednarodna premiera trilerja Jaca Bouwerja Orion, ki bo gledalce popeljal v vesolje. Ob isti uri bo v gledališču Miela na ogled znanstvenofantastični film Kombucha (Jake Myers), ob 22.15 pa latvijska produkcija Dog of God (Raitis in Lauris Abele). Noč v Mieli se bo zaključila s komedijo Hold the Fort v režiji Williama Bagleya, ki bo na ogled ob 00.30, v Rossettiju pa s filmom The Restoration at Grayson Manor (Glenn McQuaid), ki bo na sporedu ob 22.15. Na Borznem trgu pa bo ob 21. uri večer s kvizom o televizijskih programih, kinu in raznih anekdotah.