Od Sežane do Opčin - simbolična etapa mirovnega pohoda

Tudi Trst bo med etapami na dolgi poti mirovnega pohoda Peace Walk to Jerusalem, ki bo jutri startal v kraju Finisterre v Španiji in svojo pot v naslednjih mesecih nadaljeval po evropskih tleh vzdolž Balkana, strnil svoje vrste 5. oktobra v Sarajevu in enotno nadaljeval proti Istanbulu ter vse do Jeruzalema, kjer se bo zaključil junija 2027. Tako, poldrugo leto skupnih korakov v imenu dialoga, razumevanja in sprave je v imenu organizatorjev včeraj v Trstu napovedal Alessandro Capuzzo in dodal, da gre za projekt, ki povezuje svet.

Podobno kot v Španiji se bo mirovni pohod jutri simbolično začel tudi pri nas in bo imel čezmejni prizvok. Pohodniki iz Slovenije, Italije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine se bodo zbrali ob 9.45 pri železniški postaji v Sežani, od koder bodo nadaljevali proti Opčinam. Po poti se bodo najprej ustavili pri plošči, ki pri postaji v Sežani spominja na rojstni kraj pesnika in mirovnika Danila Dolcija, ter pri openskem strelišču, kjer še vedno čakajo na ureditev Parka miru.

Po kakih desetih kilometrih bodo ob 12.30 dospeli do Prosvetnega doma, na katerem že 60 let kraljujejo besede mir, sožitje in razorožitev, ki so tudi danes še kako aktualne, je v imenu SKD Tabor včeraj povedala Dunja Sosič. S spodbujanjem miru ne gre varčevati, je dodala in pojasnila, da je društvo pristopilo k projektu v prepričanju, da vsak korak nekaj velja, pa čeprav majhen.

V Prosvetnem domu se bo simbolična etapa zaključila s predstavitvijo projekta in glasbeno točko v dvorani v prvem nadstropju.

Po zdajšnjem koledarju naj bi 25. avgusta mirovniki prikorakali v Ljubljano in nato 30. avgusta v Trst, kjer bodo preživeli 1. september in se nato 2. septembra premaknili proti Kopru.