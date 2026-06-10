Od Trsta do Milj in nazaj tudi z večerno pomorsko povezavo

Od prihodnjega ponedeljka bo Trst spet povezan z Miljami z večerno pomorsko povezavo. Dežela FJK je namreč sporočila, da so s slabe pol milijona evrov spet financirali večerne oziroma nočne plovbe ladij podjetja Delfino Verde. Lanski eksperiment se torej spreminja v stalnico.

Pomorska linija med Trstom in Miljami je edina celoletna pomorska povezava v FJK, edina je tudi polnopravno vključena v sistem javnega prevoza. Za storitev je odgovoren tržaški prevoznik Trieste Trasporti, plovbe izvaja tržaško podjetje Delfino Verde. Lani so v poletnih mesecih na željo Občine Milje prvič uvedli večerne povezave, ki so letos potrjene. Na voljo bodo do 13. septembra. Lani je bila ponudba po prvih treh mesecih podaljšana do konca tedna regate Barcolana, torej za mesec dni. V štirih mesecih obratovanja se je večernih plovb poslužilo nekaj več kot 6000 potnikov.

Ob delavnikih in sobotah bosta na voljo po dve dodatni plovbi v vsako smer, ob nedeljah in praznikih pa tri. Iz Trsta bodo ladje odplule ob 19.45 (le ob nedeljah in praznikih, saj je med ponedeljkom in soboto že na voljo plovba ob 19.35), ob 21. uri ter ob 22.15. V obratno smer bodo ladje odplule vsak dan ob 21.35 ter 22.50, ob nedeljah in praznikih pa bo iz Milj na voljo še plovba ob 20.20. Ob delavnikih je namreč že na spisku plovba ob 20.05.