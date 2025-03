Odbor No Ovovia s pritožbo proti Salvinijevi uredbi

Nasprotniki gradnje žičniške infrastrukture, ki bi povezovala mesto z Opčinami, pripravljajo novo ofenzivo. Potem ko so na deželno upravno sodišče (DUS) vložili že več pritožb zoper sporen projekt trajnostne mobilnosti, nameravajo zdaj vložiti še pritožbo zoper uredbo ministra za infrastrukturo in promet Mattea Salvinija. Ta je konec decembra lani s podpisom potrdil dokument o javnem financiranju tržaškega projekta, ki je bil nekaj mesecev prej črtan s seznama projektov, kateremu so namenili denar iz načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Razlog za odvzem evropskih sredstev je bilo negativno okoljsko mnenje, po katerem morajo vsi projekti iz sklada NOO spoštovati načelo »da ne škoduje bistveno«, ki v tržaškem primeru ni bilo upoštevano.

Evropski »njet« ni ustavil ministra Salvinija, ki je lokalnim oblastem najprej obljubil, da bo našel denar, konec decembra pa je svojo obljubo uresničil z uredbo, s katero so Trstu namenili 48,8 milijonov evrov državnega denarja. Zdaj se zdi, da tržaški projekt ne more biti deležen denarja, ki mu ga je namenil Salvini. Tako menijo nasprotniki žičnice, ki so združeni v odboru No Ovovia. Njegov predsednik William Starc je nove ugotovitve, ki so podlaga za novo pritožbo na DUS, predstavil na včerajšnjem srečanju na sedežu Novinarske zbornice. Kot je dejal, trenutno še čakajo na navodila pristojnega z ministrstva za transport in infrastrukturo, ki mora določiti, kako priti do sredstev Salvinijeve uredbe. V isti sapi pa je Starc tudi dodal, da po oceni njihovih pravnih svetovalcev ni vse zakonito in da tržaški projekt z vidika administrativnega prava sploh ni upravičen do tega denarja.

Do zagate naj bi prišlo pri prenosu sredstev iz enega projekta na drugega.