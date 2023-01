Odbornici nista prisluhnili prošnjam

V prihodnjem šolskem letu se bo 480 otrok iz svojih učilnic selilo v začasne prostore. Nekatera tržaška vzgojna središča so namreč dotrajana in potrebna temeljite prenove in posodobitve, kajti nimajo lastnosti, ki jih veljavna zakonodaja zahteva. Občina Trst je zato izkoristila čas debelih krav in načrt za okrevanje in odpornost ter izdelala načrt za obnovo mestne osnovne šole Nazario Sauro in vrtca Marina Spaccini ter občinskih jasli Semidimela v Ulici Veronese, kjer domuje tudi slovenski oddelek.

»Brez usklajevanja«

»Pravega načrtovanja in sodelovanja med pristojnima odbornicama (Nicole Matteoni za šolstvo in Elisa Lodi za infrastrukturna dela) ni, predvsem pa si obe sploh nista prizadevali, da bi o delih spregovorili s svetniki in komisijami, in da bi skupaj poiskali čim udobnejše prostore za začasno selitev vzgojnih središč,« so povedali občinski svetniki Demokratske stranke na srečanju z novinarji. Giovanni Barbo, vodja svetniške skupine DS, Laura Famulari, Rosanna Pucci in Luca Salvati s predstavniki staršev otrok, ki obiskujejo šoli Sauro in Spaccini, očitajo odbornicama, da sta odločitev o izvajanju del in začasni selitvi na odročne lokacije sprejeli sami in da kljub protestom ne odstopata.