Odbornik Anzil obiskal Kulturni dom

Deželni podpredsednik ter odbornik za kulturo in šport Mario Anzil si je danes ogledal prostore tržaškega Kulturnega doma in spoznal delovanje Slovenskega stalnega gledališča. Odbornika, ki je prišel v spremstvu deželnega svetnika Marka Pisanija, so v gledališču sprejeli predsednica ustanove Breda Pahor, podpredsednik Rado Race in direktor gledališča Danijel Malalan.

Šlo je za spoznavno srečanje, saj so ga vodilni v Slovenskem stalnem gledališču povabili takoj, ko je nastopil funkcijo pred nekaj meseci, zdaj pa je do obiska le prišlo. Njegova predhodnica v prvi vladi Massimiliana Fedrige Tiziana Gibelli stavbe v Ulici Petronio ni nikoli obiskala.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.