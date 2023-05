Odbornik Roberti o »titovskih milicah« in rdečih zastavah

Ob spomeniku na bazovskem šohtu se je včeraj finančna policija spomnila svojih 97 članov, ki so v prvih dneh maja 1945 umrli v tem kraškem jarku. V tiskovnem sporočilu so zapisali, da so bili v službi v tržaški kasarni Campo Marzio, a so bili »po osvoboditvi Trsta z zvijačo prisiljeni izročiti uniforme in orožje, deportirani in nato ubiti«.

Odbornik Pierpaolo Roberti, ki je v Fedrigovi deželni vladi odgovoren za jezikovne skupnosti, se je v izjavi za javnost spustil precej dlje od pietetnega spomina na umorjene finančne policiste. Dejal je, da so ob fojbi v Bazovici ponovno osvetlili »zgodovinsko resnico, ki postavlja na laž tiste, ki so nekoč bili zanikalci in jih danes lahko imenujemo zmanjševalci ali opravičevalci«.

Po njegovi oceni namreč ni mogoče reči, da so v fojbah ljudje umirali zaradi osebnih maščevanj ali zato, ker so bili sodelavci fašističnega in nacističnega režima. »97 finančnih policistov je aktivno pripomoglo k osvoboditvi Trsta od nacistov, branilo pristaniško infrastrukturo in sodelovalo pri oboroženi vstaji, ki je omogočila pregon okupatorjev. Kljub junaškemu obnašanju (...) jih je titovska milica ubila.«

Roberti ocenjuje, da je rdečih zastav v teh dneh na Krasu »vse manj«, ker ljudje vse bolj poznajo te dogodke.