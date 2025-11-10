Oddajnika v Vižovljah nočejo v središču vasi

Devinsko-nabrežinski občinski svet je danes dopoldne sprejel svetniško pobudo, s katero svetniki zahtevajo prekinitev del za postavitev oddajnika GSM-R italijanske železniške družbe RFI v Vižovljah. Pred začetkom seje so se pred občinsko hišo zbrali protestniki, ki so z oranžnimi balončki hoteli pokazati, kaj pomeni, da bi oddajnik bil visok kar 24 metrov in se nahajal sredi vasi.

Med razpravo v občinskem svetu je sicer odmevalo vprašanje, če je tehnologija GSM-R res prava odločitev. Same italijanske železnice so jo že razglasile za zastarelo, je bilo med drugim slišati. Družba RFI sicer na širšem območju Furlanije - Julijske krajine načrtuje postavitev 15 oddajnikov, štiri izmed katerih na devinsko-nabrežinskem območju. Tisti v Vižovljah je v več krogih sprožil neodobravanje, ker bi ga hoteli postaviti v vaškem središču, v neposredni bližini hiš.