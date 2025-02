Oddelek DIA 50-letniku zasegel premičnine za 220.000 evrov

Protimafijski oddelek DIA je 50-letnemu moškemu iz Neaplja po nalogu tržaškega sodišča zasegel denar, nakit in motorje, ki skupaj veljajo več kot 220.000 evrov. Zaseg je posledica preiskave, ki jo je vodila tržaška sekcija DIA. S to so ugotovili, da naj bi 50-letnik posedoval dosti večje imetje od tistega, ki ga je prijavljal in je za to izkoriščal izmišljene lastnike.

Sicer pa je moški že stari znanec varnostnih organov. Večkrat je bil deležen raznih varnostnih ukrepov. Oktobra 2020 so ga že aretirali in mu zasegli orožje in denar, do katerega naj bi z mafijskimi metodami prišel z izsiljevanjem in oderuštvom.