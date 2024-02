Oddelek za mlade bralce praznuje deset let

Pred desetimi leti je levo krilo Narodnega doma, kjer je prej deloval informacijski center NŠK, pred njim pa kavarna, praznično zaživelo s povsem novim namenom: da bi v njem našle prostor slovenske knjige za mlade in najmlajše bralce in da bi otroci vseh starosti, ki jim je slovenska beseda pri srcu, pridobili prostor, kamor bi lahko vsakodnevno zahajali. Odprtje Oddelka za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice je tako zapolnilo vrzel v kulturni ponudbi za otroke in mlade, saj so slednji do 7. februarja 2014 lahko segali po gradivu le na nekaj pičlih policah osrednjega sedeža knjižnice, ki se še danes bori s prostorsko stisko.

Od takrat je mladinski oddelek skrbno prirejal jutranje in popoldanske dogodke za velike in male obiskovalce, ki se lahko udeležujejo bibliopedagoških ur, likovnih delavnic, delavnic kreativnega pisanja, pravljičnih uric, srečanj z avtorji in avtoricami, odprtij razstav, predavanj za starše, projektov za organizirane šolske skupine.

Celodnevni pravljični maraton

Obletnico delovanja bodo obeležili v sredo, 7. februarja, v družbi sodelavk in sodelavcev, ki so vsa ta leta soustvarjali kulturne dogodke v knjižnici, s pisatelji, pisateljicami, pesnicami, pesniki, ilustratorji in ilustratorkami, uredniki in urednicami, pripovedovalci in pripovedovalkami.

Pravljični maraton se bo pričel ob 9. uri z branjem pesmi iz zbirke Pilotka ob prisotnosti urednice založbe Mladika Nadie Roncelli in ilustratorke Dunje Jogan, ki bo zatem vodila ustvarjalno delavnico. Ob 10. uri bo pesnica in pisateljica Majda Artač pripovedovala svojo še neizdano pravljico Kako nastanejo snežinke in maraton začinila z branjem svojih pesmi. Ob 10.30 bo sledilo srečanje z Markom Kravosom, ki bo iz svoje bogate ustvarjalne malhe izvlekel pripoved o Zlatorogu. Ob 12. uri bodo na svoj račun prišli osnovnošolci 4. in 5. razredov ter dijaki in dijakinje nižjih srednjih šol, saj jih bosta Nikla Petruška Panizon in Danijel Malalan s Slovenskega stalnega gledališča popeljala na »virtualni« Sprehod z baronom in baronico, da bodo spoznali nekaj drobcev iz zgodovine slovenske prisotnosti v mestu.

Pravljični maraton se bo nadaljeval ob 14.30, ko bosta Alenka Petaros in Melita Malalan s pomočjo japonske tehnike kamišibaja pripovedovali pravljico o Piščančku Piku. Ob 15. uri bo pravljičarka in dolgoletna učiteljica Majda Mihačič ponudila svojo avtorsko pravljico o Jurčku in jurčku, gledališka igralka Nikla Petruška Panizon pa ob 15.30 zgodbo Pozabljiva stonoga. Ob 16. uri bo na vrsti branje Mišjega ženina z igralko Laro Komar, ob 16.30 pa bo svoje pesmi podala pesnica in pisateljica Mira Sušić. Ob 17. uri bo ob glasbeni spremljavi kitaristov Glasbene matice Gabriela Možine in Nicole Abbati iz razreda prof. Marka Ferija nastopil pisatelj in pesnik Miroslav Košuta, ki bo s svojimi pesmimi in pravljicami sklenil celodnevno praznovanje.

Ob tej priložnosti bo mogoč obisk multimedijskega centra STIK, in sicer od 9.30 do 13. ure in od 15. do 17. ure. Za dodatne informacije lahko pokukate na www.knjiznica.it, kličete na 040 9896153, pišete na mladinskioddelek@knjiznica.it ali sledite družbenim omrežjem oddelka.