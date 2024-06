Odesi bodo podarili reševalno vozilo in šest defibrilatorjev

Občina Trst in zdravstveno podjetje Asugi bosta Ukrajini donirala že drugo rabljeno reševalno vozilo. Deset mesecev potem, ko so prvi rešilec podarili ukrajinskemu mestu Mikolajiv (rusko Nikolajev), bodo tokrat rešilec, šest defibrilatorjev in napravo za spremljanje fizioloških parametrov podarili Odesi. Humanitarno pomoč so njeni glavni akterji predstavili včeraj v reprezentančnem salonu Mestne hiše.

Predstavnike zdravstvenega podjetja Asugi in deželnega odbornika za civilno zaščito Riccarda Riccardija je sprejel odbornik Everest Bertoli. Ta je spomnil, da bodo reševalno vozilo podarili v okviru akcije ToM (Trieste abbraccia Mycolaiv), ki je v režiji Občine Trst stekla kmalu po izbruhu vojne med Ukrajino in Rusijo pozimi leta 2022. Bertoli se je za dragoceno pomoč zahvalil vsem, ki podpirajo to akcijo.

Generalni direktor Asugija Antonio Poggiana se je Občini Trst zahvalil za sodelovanje v humanitarni akciji, odgovorna za operacijo ToM Beatrice Micovilovich pa je spomnila, da ta nikoli ne bi bila uspešna brez pomoči Nine Monastyretske, lastnice podjetja Alfa Spedizioni na Fernetičih, ki že od začetka vojne skrbi, da humanitarna pomoč pride varno do njenih prejemnikov.

Odgovorni za službo za nujno medicinsko pomoč 118 Alberto Peratoner je opozoril, da je reševalno vozilo v celoti opremljeno v skladu z mednarodnimi standardi, a v Italiji zaradi strogih predpisov ne sme več voziti. V isti sapi je zagotovil, da bo v Odesi vozilo lahko odlično služilo za prevoz pacientov. Zdravnik je poudaril pomembnost podarjenih reševalnih vozil, saj je kritična infrastruktura v Ukrajini precej uničena, predvsem bolnišnice.

