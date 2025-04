Odkrili, kako je vrela voda stalila ledenik na Antarktiki

Mednarodna študija, ki sta jo vodili Univerza v Trstu in Univerza Insubria, je prvič odkrila ekstremni podnebni dogodek na ledeniku v južnem delu Antarktike, do katerega je prišlo med t.i. srednjeveškim toplim obdobjem. Naglo segrevanje podnebja je pred 900 oz. 989 leti močno vplivalo na krajino Antarktike. Raziskavo, ki sta jo koordinirala Emanuele Forte (Univerza v Trstu) in Mauro Guglielmin (Univerza Insubria), so objavili na reviji Communications Earth and Environment.

Strokovnjaki so popisali doslej neopažen pojav: močno rečno erozijo in odnašanje sedimentov po površini ledenika, ki so nastali zaradi taline oziroma segrete staljene vode. Slednja je izdolbla vsaj 4 kilometre dolg kanal. Po mnenju raziskovalcev je srednjeveški dogodek izjemen primer, ki se je zgodil med naravno fazo globalnega segrevanja. Odkritje poudarja, kako lahko tudi krajše obdobje povečanih temperatur ozračja povzroči pomembne spremembe v ledeniškem okolju.

Študija je del Nacionalnega programa raziskav na Antarktiki (PNRA), ki ga financira italijansko Ministrstvo za visoko šolstvo in raziskave in ga izvajajo inštituti CNR, ENEA in OGS.