Odkrili, kdo je zažgal tri vozila pri Proseški Postaji

Karabinjerji iz Nabrežine so po več mesecih preiskave ugotovili, da je za požig dostavnih vozil oktobra lani pri Proseški Postaji odgovoren 32-letni kosovski državljan.

26. oktobra lani se je vnel požar pri treh vozilih, ki so last gradbenega podjetja EdilCasa iz Trsta. Takoj so posredovali karabinjerji in gasilci, ki so pripomogli k temu, da se ogenj ni razširil še na druga vozila in ugotovili, da je bil požar podtaknjen.

S pomočjo analiz videoposnetkov so ugotovili, da gre za 32-letnega državljana Kosova s stalnim prebivališčem v Mestrah, ki je že znan organom pregona in je lastnik manjšega gradbenega podjetja. Ugotovili so, da je moški skupaj z dvema sodelavcema, katerih še niso identificirali, podtaknil požar in zbežal.

Na podlagi zbranih obvestil je tržaški državni tožilec Federico Frezza od preiskovalnega sodnika Marca Casavecchie zahteval previdnostni ukrep, po katerem mora 32-letnik v nočnem času ostati doma ter se občasno zglasiti pri pravosodni policiji.

Karabinjerji nadaljujejo s preiskavo, da bi ugotovili, kdo sta ostala dva krivca in čemu so se odločili za požig vozil.