Odkrili kip Josefa Ressla

Ob dvestoletnici prihoda v Trst je izumitelj in pionir pogozdovanja Krasa Josef Ressel (1793 - 1857) dobil svoj spomenik. Bronasto skulpturo, visoko 183 centimetrov in težko 340 kilogramov, so odkrili na nabrežju, v neposredni bližini kanala in sedeža luške kapitanije. Slovesnosti, ki jo je zaznamoval rahel dež, so se poleg pobudnikov postavitve spomenika in kiparja Giorgia Delbena udeležili tudi številni občinski svetniki, odbornika Serena Tonel in Giorgio Rossi, predsednik občinskega sveta Francesco di Paolo Panteca in župan Roberto Dipiazza. Odsoten je bil arhitekt Roberto Barocchi, ki si je v imenu združenja TriesteBella dve celi leti prizadeval za postavitev spomenika izumitelju ladijskega vijaka. Arhitekt se je včeraj nekaj trenutkov pred odkritjem spomenika spotaknil in padel, ob padcu pa utrpel lažje poškodbe, zaradi katerih so ga odpeljali v katinarsko bolnišnico.