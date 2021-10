Odkrili novo jamo med Padričami in Bazovico

Na površju kraška gmajna, v globini pa pravo podzemno kraljestvo. Na Krasu ne manjka večjih in manjših vdolbin ali lukenj, jama med Padričami in Bazovico pa velja za pravo odkritje. Na začetku ni zgledala nič več kot majhna luknjica, prejšnji teden pa so odkrili razsežno naravno podzemno odprtino. V njej se skriva pestro vlažno bogastvo: od kakor cevčic tankih stalaktitov in krepkih stalagmitov do skrivnostnih rovov. Ime bo dobila po strastnem in nadarjenem jamarju Stojanu Sancinu, ki je konec aprila podlegel dolgi bolezni. S Claudiom Bratosem je pri Slovenskem planinskem društvu Trst ustanovil Jamarski odsek.

Začetek zgodbe novo odkrite jame sega namreč ravno v čas, ko sta Sancin in Bratos skupaj obredla velik del kraške planote in Slovenije. Gnala ju je skupna ljubezen do globine zemlje. Pred mnogimi leti sta med Padričami in Bazovico naletela na majhno luknjico, ki je priklicala njuno pozornost, ker je iz nje pihal prijetno svež zrak. Na začetku se jima sicer ni zdela posebno zanimiva, nihče pa še zdaleč ni pričakoval, da bo življenje prekinil neviden virus. Pot ju je vodila drugam. Jamarja sta se raje osredotočila na druga področja, kjer so bile jame večje in dostop do njih lažji. V času lanskega popolnega zaprtja države in prijateljeve bolezni pa se je Claudio Bratos spomnil majhne odprtine in se lotil raziskovanja. Na kraj se je večkrat odpravil v družbi jamarjev italijanske jamarske skupine San Giusto. Po dolgem in zelo težavnem delu, odstranjevanju materiala in širjenju vhoda se je jama končno odprla in pred njimi je stalo globoko brezno. V prihodnje jo bodo še raziskovali, saj zgleda, da je rovov več.