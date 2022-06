Odkrili pomembne arheološke najdbe

Del pomola v lazaretu, ki so ga zgradili v času Marije Terezije in ob katerem so privezovali ladje, ki so morale prestajati karanteno, ostanki baterije topov, ki so branili tržaško pristanišče in železni steber za privezovanje ladij. To so arheološke najdbe, ki so jih arheologi odkrili ob Skladišču 26, kjer trenutno gradbinci podjetja Mari&Mazzaroli postavljajo javno komunalno in električno infrastrukturo. Odkritje sicer ni presenečenje, je pa pomembno, saj je edinstven pričevalec arheološke dediščine Starega pristanišča.

Arheološko izkopavanje vodi Deželni zavod za varstvo kulturne dediščine, območje pa izkopavata Pietro Riavez in Marina Baralle iz podjetja Archeotest, ki sta trenutno zaposlena z izkopavanjem na drugi strani Skladišča 26, pred hidrodinamično centralo, kjer sta odkrila stare oboke, pod katerimi se je v morje izlival potok Martežin. Oboki so v odličnem stanju, sta povedala arheologa, ki pa sta veliko zadoščenje imela ob izkopavanju na južni strani Skladišča 26. Ta so prinesla zanimiva spoznanja o zgodovini Starega pristanišča.

Iz odkritij je namreč razvidno, kakšen pomol je imel lazaret in kako napredni so bili v tistih časih na področju omejevanja širjenja nalezljivih bolezni.