Odkrivali bodo raznolike obraze teranov in refoškov

Teran in kraška rdeča vina bodo tudi letos protagonisti vinsko-kulinaričnega dogodka Teranum. Ta bo 6. aprila med 16. in 21. uro potekal v hotelu Savoia Excelsior, kjer bo mogoče okušati vina, pridelana na področju od Milj do Doberdoba ter vse do slovenskega krasa. Prireditelji, Društvo vinogradnikov s Krasa, so s tem dogodkom že pred časom odprli novo dimenzijo turistične ponudbe Trsta, prireditev pa vsako leto pridobiva na veljavi.

Da gre za pomemben kulinarično-vinarski dogodek, kaže že to, da so se včerajšnje uradne predstavitve v kavarni San Marko udeležili predstavniki različnih občin v tržaški pokrajini. Te je uvodoma predstavil predsednik Društva vinogradnikov Krasa Matej Skerlj, ki se je zahvalil vsem pokroviteljem, ki podpirajo njihovo prireditev.

Več o programu prireditve je povedal Robi Jakomin, ki je razložil, da bodo na dogodku skupaj odkrivali raznolike obraze teranov in refoškov. Obiskovalci bodo lahko okušali sveža in strukturirana vina, mirna ali peneča, mlada in starejša, kar dokazuje napredek lokalnih vinarjev ter veliko vsestranskost in potencial lokalnega vinorodnega okoliša. V sodelovanju z Okusi Krasa bodo kuharski mojstri obiskovalcem ponujali jedi, katerih glavna sestavina bo meso, ki ga bodo sodelujoče gostilne pripravile na inovativen način.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.