Odkrivanje Trsta skozi morje in umetniška dela

Trst in morje tvorita neločljivo celoto. Za Tržačane je morje njihov dom. Ne samo za jadralce, za vse, ki živijo v mestu in njegovi okolici. Ali so živeli, znani in manj znani ljudje oziroma namišljeni liki. Vse to je v svoji najnovejši knjigi Atlante triestino (Tržaški atlas) zaobjel Massimiliano Penazzi, pisatelj, publicist in tudi navdušen jadralec.

Zato so predstavitev knjige, ki je izšla pri založbi Comunicarte edizioni, pred nedavnim organizirali pri jadralnem klubu Triestina della vela. Ob morju, ki je glavni protagonist knjige, v prostorih, iz katerih se odpira čudovit pogled na mestno nabrežje in seveda na Tržaški zaliv. Z avtorjem se je pogovarjala Tiziana Oselladore, medtem ko je nekaj odlomkov iz raznih pripovedi podal igralec Paolo Fagiolo.

Navezanost, celo pripadnost morju je bilo idejno izhodišče za knjigo, ob tem pa je avtor dobil konkretnejšo spodbudo ob ogledu zbirke umetniških del Fundacije CRTrieste v miljskem Muzeju sodobne umetnosti Ugo Carà. Kot je avtor povedal na tržaški predstavitvi, je želel napisati nekakšne daljše tekste k umetniškim delom tržaških likovnikov. To je nekoliko omejevalna opredelitev, saj je Massimiliano Penazzi ustvaril 34 pripovedi. Glede tega je zelo poveden podnaslov knjige: Una città e il suo mare in trentaquattro visionari percorsi (Mesto in njegovo morje v štiriintridesetih vizionarskih poteh). Vsaka od teh poti je opremljena z detajlom z izbrane umetniške slike. Pripovedi je, kot že rečeno, 34, slikarjev, katerih umetniška dela bogatijo publikacijo, pa 27. Naj omenimo samo nekatera bolj znana imena, kot so Umberto Veruda, Arturo Fitke, Vito Timmel, Avgust Černigoj, Nino Perizi, Lojze Spacal, Leonor Fini in Miela Reina.