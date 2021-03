Odločen ne šoli na daljavo

Okoli 200 staršev je danes na Velikem trgu šoli na daljavo reklo ne. Starši otrok, ki obiskujejo srednje in višje šole, so na protestu opozorili, da učenje na daljavo ni primerna rešitev za trenutno situacijo. Svoje nestrinjanje z zadnjo okrožnico deželnega predsednika Massimiliana Fedrige, ki od jutri za dva tedna zapira srednje in višje šole, so izrazili tudi nekateri politiki, med katerimi gre izpostaviti podpredsednika deželnega sveta Francesca Russa in senatorko Tatjano Rojc. Oba politika sta prepričana, da je moč najti bolj učinkovite rešitve, kot je šolanje na daljavo.

Protestni shod se je začel ob 11. uri na Velikem trgu. Protestniki so bili opremljeni s transparenti, na katerih so bili slogani »Šola je v šoli, ne zapirajmo je!«, »Z zaprtimi šolami bomo ostali brez prihodnosti«, »Imamo pravico do izobraževanja.« Marsikateri starš, je na krivice, ki se dogajajo šolarjem, opozarjal tudi z lončki in kuhalnicami. Skupinica mamic otrok, ki obiskujejo svetoivansko srednjo šolo, je v en glas dejala, da šola na daljavo ne more biti dober vir učenja, ker otroci od doma predavanjem ne morejo slediti pozorno.