Odmašili bodo strugo Ključa

V Starem pristanišču v Trstu bodo končno odmašili strugo podzemnega potoka Ključ in s tem omejili težave, ki se ob vsakem obilnem deževju pojavljajo v mestu, ko voda prestopi bregove in se dviga iz jaškov. Poseg je »po večletnem besedičenju« napovedal Fabio Scoccimarro, ki je v deželni vladi pristojen za okolje. Danes se je začelo predhodno pregledovanje struge.

Scoccimarro, ki si je ogledal delovišče, je v tiskovnem sporočilu zapisal, da omenjene struge v Starem pristanišču niso očistili že vsaj sto let, po njeni izpraznitvi pa da bo nevšečnosti in nevarnosti, povezanih s padavinami, bistveno manj. »Na tem območju je nastal zamašek, ki ovira izliv potoka v morje. Že 30 let se govori o potrebi po odstranitvi več kot 12.000 kubičnih metrov naplavin. Zamašeni kanal še predvsem med plimo preprečuje odtekanje, kar občasno povzroča pojav visoke vode v središču mesta. Večino teh težav bomo s tem posegom odpravili,« je napovedal.

Temu posegu namenja Dežela FJK dva milijona evrov, sodi pa v sklop izrednih vzdrževalnih del v strugah tržaških potokov, ki lahko računa na 6,2 milijona evrov sredstev.