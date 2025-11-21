Odpadni material železarne temelj nove ploščadi

Območje, kjer je nekoč stala škedenjska železarna, stopa v nove čase. Danes so projektni partnerji predstavili konec del za sanacijo enega od najbolj prepoznavnih delov nekdanje tovarne železa – kupa odpadnega materiala iz proizvodnje, ki je več desetletij stal ob obali. Tam bo v naslednjih letih nastala infrastruktura, vezana na tržaški osmi pristaniški pomol.

Predstavitev napredovanja del se je pričela v nekdanji stavbi uprave škedenjske železarne, ki naj bi v sklopu preureditve območja postala muzej železarne. Tam so spregovorili izvršna direktorica podjetja Logistica Giuliana - koncesionarja za preureditev območja železarne - Guyonne Querner, pristojni za zaščito okolja v deželni vladi FJK Fabio Scoccimarro in vodja del Carlo Amoroso. Querner - katere podjetje spada v skupino hamburškega pristaniškega podjetja HHLA - je poudarila, da »vstopamo v novo dobo«. Pohvalila je sodelovanje med javnimi in zasebnimi partnerji in izpostavila, da nastaja na območju nekdanje železarne »delo prihodnosti«.

Amoroso je začel s poklonom preteklosti. »Železarna je zelo zaznamovala Trst,« je ocenil, zato so se med sanacijo območja morali soočati z naporno dediščino. Deponija odpadnega materiala, ki je bila pogovorno znana kot Nasone (v italijanščini veliki nos), je nastala tekom 35 let odlaganja, skupno je bilo recikliranih 100.000 kubičnih metrov materiala. Ti so sedaj postali temelji nove ploščadi, star material je seveda izoliran od morja, od površine pa ga ločuje debel betonski pokrov.

Na veliki betonski ploščadi, kjer je nekoč stal plavž, bodo v prihodnje tekli tiri nove tovorne postaje, kjer bodo zabojniki bodočega osmega pomola začeli svojo kopensko pot.