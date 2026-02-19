Elektronska osebna izkaznica bo kmalu obvezna, pot do nje ni enostavna

Od 3. avgusta bodo v Italiji prenehale veljati papirnate osebne izkaznice. Ministrstvo za notranje zadeve je to določilo v skladu z novo uredbo Evropske unije 2025/1208, po kateri se uveljavljajo strožja varnostna pravila za osebne izkaznice državljanov EU. Po novem bodo veljale le elektronske osebne izkaznice (CIE), za katere morajo občani zaprositi na matičnem uradu občine, v kateri prebivajo.

Postopek za pridobitev novega dokumenta se na Tržaškem od občine do občine nekoliko razlikuje. V vseh občinah razen tržaške je potrebna rezervacija terminov za naročanje izkaznic, zaradi velikega povpraševanja pa v uradih tržaške občine ponujajo to storitev brez predhodnega naročanja. Izjema je občinski urad pri Sv. Soboti, kjer je uradno še vedno potrebna predhodna prijava.

Okrog navodil, kako naj si tržaški občani priskrbijo elektronsko izkaznico, pa je nekaj nejasnosti. Občina namreč na spletnem kanalu, ki ga namenja informiranju glede izkaznic CIE, ni objavila nekaterih bistvenih informacij. V nekaterih občinskih uradih pa občani kljub odpravi rezervacij težko pridejo na vrsto, da bi naročili novo izkaznico. Pred uradi se zato vijejo vrste, ne uspe pa vsem naročiti novega dokumenta, kar seveda povzroča negotovost in nevšečnosti.