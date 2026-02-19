Glasbena matica sprejela svoje »newyorške« talente

Da se otroci danes predajo učenju glasbe, sploh ni samoumevno. Osvajanju instrumenta posvečajo veliko dragocenega časa trije mali umetniki, ki so pred kratkim celo nastopili v prestižni koncertni dvorani Carnegie Hall v New Yorku, in sicer po uspehu na rimskem izboru mednarodnega tekmovanja Crescendo Competition. Pomembno izkušnjo so doživeli harfistka Maja Locatelli iz razreda prof. Tatiane Donis na Glasbeni matici v Trstu, pianistka Tina Uršic iz razreda prof. Tamare Ražem Locatelli (Glasbena šola Sežana) ter pianist Evan Miliani iz razreda prof. Tamare Ražem Locatelli na Glasbeni matici v Trstu. Učencem in profesoricama pa so včeraj na Glasbeni matici priredili poseben sprejem.

Priznanje ni samo nagrada

»Na naši šoli imamo izjemne profesorje, ki učencem pomagajo pri razvijanju glasbenih kompetenc in jih obenem motivirajo za dodatne uspehe,« je dogodek uvedel ravnatelj Glasbene matice Manuel Figheli. Šola jih je, v zahvalo za vloženi trud, obdarila s priznanjem. Mladim so ga podelili predsednik Glasbene matice Igor Svab, predsednik tržaškega občinskega sveta Francesco di Paola Panteca in podpredsednica SSO Marija Brecelj. Profesoricama pa sta šop rož izročila predsednica SKGZ Nives Cossutta in predsednik ZSKD Karel Ražem.

Jutri še v Bazovici

Mladi glasbeni talenti bodo jutri ob 19.30 nastopili še v Bazovskem domu v Bazovici na večeru, ki ga organizira SKD Lipa. Društvo se veseli uspehov mladih domačinov in želi, da bi tudi z ostalimi vaščani delili svoje občutke o njihovi glasbeni dejavnosti, o trudu in požrtvovalnosti, ki jih je popeljala v svet.