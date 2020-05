Odpis in popust na davke

Gostinci, trgovci, hotelirji in predstavniki še nekaterih drugih storitvenih dejavnosti v tržaški občini bi bili letos lahko oproščeni davka za uporabo javne površine, upravičeni pa bi lahko bili tudi do več kot 50-odstotnega popusta na komunalni davek (Tari). To naj bi bila glavna koronavirusna ukrepa, s katerima želi tržaška občinska uprava konkretno pomagati panogam, ki so zaradi epidemije še posebej na udaru.

To je v preteklih dneh na facebook profilu napovedal tržaški župan Roberto Dipiazza, ki je opozoril, da je treba v teh okoliščinah nastopati složno, saj bo le tako mogoče sprostiti gospodarski krč in ponovno zagnati gospodarstvo mesta. »Nič prepirov, nasprotovanj, groženj z izročanji ključev komercialnih obratov županu. Delajmo na tem, da bi te odprli,« je v svojem nastopu dejal župan Dipiazza, ki je prepričan, da bi s tema dvema ukrepoma lahko povečali likvidnost podjetnikov.

Da gre zaenkrat samo za namere in še za nič konkretnega, je po telefonu potrdil pristojni za proračun v občinski upravi Paolo Polidori. »Vse je odvisno od deželnega določila o porazdelitvi denarnih sredstev, ki pred sredo maja ne bo sprejet. Sicer pa intenzivno delamo na tem, da bi dobili denar, s katerim bi lahko pomagali komercialnim dejavnostim,« je razložil pristojni za mestno blagajno, v kateri proračun mora biti uravnotežen med prejemki in izdatki. Ob tem je Polidori spomnil, da je bil eden od prvih občinskih ukrepov za omilitev gospodarskih posledic epidemije preložitev plačila dotičnih dveh občinskih davkov na september. »S to potezo smo pridobili na času. Če bo deželna vlada kmalu odobrila finančno pomoč občinam, bomo lahko tudi udejanjili naše namere o popustu oz. odpovedi plačila,« je dejal sogovornik.

Županovo napoved, če se bo uresničila, je pozdravil direktor podjetja Servis Ivan Perčič, ki je po telefonu dejal, da gre za dober ukrep, ki bo pozitivno vplival na likvidnost podjetij. »Znižanje fiksnih stroškov bo še kako prav prišlo panogam, ki bodo najdlje zaprte,« je prepričan direktor. Za mnoge je sicer bolj zanimiv popust na komunalni davek, ki se razlikuje od dejavnosti do dejavnosti, vezan pa je tudi na površino, ki jo nek obrat ima na razpolago. Kot je dejal, lahko za hotele ta davek znaša tudi 12 tisoč evrov na leto. »Če bodo hotelirji lahko plačali samo polovico, bo to zelo pozitivno, saj v teh kriznih okoliščinah vsak privarčevani evro pride prav,« je dejal Perčič in dodal, da oprostitev davka za uporabo javne površine za njihove člane ne pride toliko v poštev, ker jih večina ima privatne vrtove.

To je potrdila tudi predstavnica gostinske sekcije pri SDGZ Paola Živic, ki je pozdravila namere tržaške občinske uprave. »Čeprav gostinci lahko dostavljajo hrano na dom, delajo bistveno manj kot v normalnih okoliščinah. Odpadkov v tem obdobju proizvedejo zelo malo. Zato je prav, da delajo na tem, da bi uvedli popust na komunalne storitve. Kar se pa davka za uporabo javne površine tiče, je treba povedati, da imajo naši člani mize in stole v glavnem na privatnih vrtovih, zato se jih uporabnina javne površine ne tiče,« je povedala sogovornica.