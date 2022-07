Odprli avtocesto A4 v smeri proti Trstu

Odgovorni v deželni vladi za infrastrukture Graziano Pizzimenti je na družbenih omrežjih sporočil, da je podjetje Autovie Venete v dogovoru s policijo in gasilci spet odprlo avtocesto v smeri proti Trstu. Avtocesta pa ostaja zaprta v smeri proti Benetkam, avtomobile z avtoceste preusmerjajo pri Sesljanu.

Železnica ne bo obratovala vsaj do 18. ure, poskrbljeno je za nadomestne prevoze potnikov po morju med Trstom in Tržičem. Ladja bo iz pomola Audace v Trstu odplula ob 12. uri, ob 15. uri, ob 18. uri in ob 21. uri. Do Tržiča bo plula eno uro. Iz tržiške marine Hannibal pa bo plovilo proti Trstu krenilo ob 13.30, 16.30, 19. 30 in 22.30.