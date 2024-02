Odprli glavno prometnico v Starem pristanišču

Gradbena dela med Skladiščem 26 in Trgom Città di Santos v Starem pristanišču so končno zaključena. Potem ko je bila cesta dve leti zaprta za ves promet in tudi za pešce in rekreativce, so včeraj točno ob 15. uri promet na njej sprostili.

Na začetku bo ta potekal dvosmerno, ko pa bodo zaključili z ambicioznimi projekti, ki predvidevajo ureditev Monumentalne avenije, bo promet na tem odseku enosmeren (v smeri proti Barkovljam). Uredili so tudi površine za kolesarje, ki bodo začasno dvosmerne, ob zidu, ki loči območje od železniških tirov, pa so uredili pešpot. Predel med površino za pešci in cesto so polepšali z enostranskim drevoredom. Kolesarji in pešci lahko v Staro pristanišče vstopijo skozi monumentalna vhodna vrata v neposredni bližini silosa, avtomobili pa morajo zapeljati skozi vhod, ki je še do nedavnega služil samo uporabnikom pristaniške dejavnosti.

Včerajšnjega ponovnega odprtja Starega pristanišča so se poleg vodij pristojnih občinskih oddelkov in predstavnikov gradbenega podjetja Mari & Mazzaroli udeležili tudi številni predstavniki mestne vlade z županom Robertom Dipiazzo na čelu. Ta je ponosno dejal, da Staro pristanišče končno dobiva zametke podobe, ki jo bo imelo, ko bodo končali z vsemi projekti. Spomnil je, da so na cesti, ki vodi od Skladišča 26 do centra mesta, gradbinci uredili vodovod, kanalizacijo, plinovod in uredili novo javno razsvetljavo. Investicija je znašala malo manj kot deset milijonov, denar pa so črpali iz 50-milijonskega paketa, ki ga je Trst pred leti iz Rima dobil za prenovo zapuščenega območja. Spomnimo, da so pet milijonov porabili za ureditev podzemne infrastrukture in cestišča med krožiščem in Skladiščem 26.

