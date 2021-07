Odprli razstavo nagrajencev ZSKD

V poletnih mesecih bodo na dveh lokacijah Narodne in študijske knjižnice (NŠK) razstavljena dela zmagovalcev natečaja Morje zdaj in morje tu, ki ga je organizirala Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) v sodelovanju z NŠK. Ime razstave so povzeli po pesmi Miroslava Košute. Natečaj je nastal v sklopu razstave Morje naše življenje - spomini nabrežinske ribiške družine, ki jo je ZSKD v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem postavila oktobra lani v Starem pristanišču.

Uvodni glasbeni točki, za katero je poskrbela kitaristka Glasbene matice iz razreda Janoša Jurinčiča, je sledila predstavitev dogodka. Mladi prostovoljci ZSKD, ki so se ukvarjali tudi s pripravo razstave, so vodili večer in napovedali nagrajence. V mladinski kategoriji fotografskega natečaja se je izkazala Julija Cante s fotografijo Preteklost v sedanjosti, v kategoriji odraslih pa Barbara Boneta s fotografijo Poševno morje. Žirijo sta sestavljala fotograf Primorskega dnevnika Damjan Balbi in Radivoj Mosetti iz društva Fotovideo Trst 80. Komisijo likovnega natečaja sta sestavljali umetnici Luisa Tomasetig in Ajlin Visentin. V kategoriji otrok do štirinajst let se je izkazal Alen Peric z risbo Noč, v kategoriji do deset let Erika Rupel, ki je svojo risbo naslovila Morje maškerin, v kategoriji najmlajših (do sedem let) pa Luca Lazzari s Podmornico.

Ker so se literarnega natečaja udeležili skoraj izjemoma srednješolci, sta žiranta Martin Lissiach in Loredana Umek nagradila samo slednje. Prvo nagrado sta dodelila Victorju Cosmanu, ki je napisal kratki prispevek Prijetni trenutek. Pohvalo je prejelo še pet udeležencev, in sicer: Matteo Ravalico za prispevek Morje tu morje zdaj, Gaia Grabar za Naš zaklad, Melissa Bognolo za Dogodivščino v San Franciscu, Licia Manzin, ki je napisala Zgodbo o morski prijateljici, in Petra Furlanič s Skrivnostnim morjem.