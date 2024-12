Ulico Udine so končno odprli za promet. Pristojne službe so namreč odpravile okvaro na vodovodnem omrežju na odseku ceste med ulicama Rittmeyer in Sant’Anastasio. Zaradi poškodbe na vodovodnem omrežju je namreč uhajala voda, tehnikom je po nekaj dneh dela okvaro le uspelo odpraviti. Ulica Udine je tako zopet v celoti prevozna.