»Odškodnine naj namenijo občanom«

Pred enim letom, 16. maja 2022, je tržaška občina zaprla za promet predor na Bombelju, glavno prometno povezavo med Senenim trgom oz. mestnim središčem in Ulico Salata ter jugovzhodnim tržaškim predmestjem. Župan Roberto Dipiazza je takrat obljubljal, da bodo dela končana v 40 dneh, minilo pa jih je skoraj 400 in predor je še vedno zaprt.

Naveličani podaljševanja pogodbenih rokov za dokončanje del in prometa, ki je preplavil bližnje mestne četrti, so politiki, predstavniki združenj in ljudskih odborov ter številni občani danes demonstrirali pred nedokončanim predorom. Na pobudo sindikata CGIL, Demokratske stranke, gibanja Zdaj Trst, liste Punto Franco, Gibanja 5 zvezd in Stranke komunistične prenove se je dopoldne tam zbralo okrog dvesto ljudi.

Zahtevajo odškodnino

»Dela v predoru so bila nujno potrebna, o tem nihče ne dvomi. Težko pa sprejemamo pristop, ki ga je imela občina v tem letu do občanov. Podjetje je zamujalo, župan pa je obljubljal takojšnje odprtje,« je protest uvedel tržaški pokrajinski sekretar sindikata FILLEA CGIL Massimo Marega. Spomnil je, da se je skozi predor peljalo približno 16 tisoč vozil na dan, ki so od maja lani preusmerjena v druge mestne četrti, ožje ulice, kjer je promet preveč gost. »Občanke in občani dobro vedo, da taka dela zahtevajo svoj čas, a nikakor ne sprejemajo, da se kdo iz njih norčuje,« je dodal.

Podjetje Cosorzio stabile Sac, ki izvaja dela, je aprila oddalo še zadnji zahtevek za podaljšanje pogodbenega roka za dokončanje prenovitvenih del do 15. junija. »Zamude predvidevajo denarne kazni, ki jih mora podjetje poravnati. Želimo, da občina nameni odškodnino tistim območjem, ki so bila v tem letu zaradi del zanemarjena,« je še povedal Marega.