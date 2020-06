Odškodnine za okužbe s covidom? Težko bo!

Človek gre na zdravljenje ali v službo v bolnišnico ali pa svojo tretje življenjsko obdobje mirno preživlja v domu za starejše občane, tam pa stakne novi koronavirus, kar mu lahko povzroči dodatne zdravstvene zaplete. V preteklih tednih precej običajna stvar v bolnišnicah in domovih za ostarele.

In če je epidemije skoraj konec, saj v zadnjih dneh v Trstu ne beležijo več novih okužb z novim koronavirusom, so zdaj stekle preiskave. Tožilstvo preiskuje 14 sumljivih primerov smrti v dveh domovih za starejše občane (Primula in Itis), padajo pa tudi prve civilne pravde. Sindikalisti so sporočili, da bo zaradi bolnišnične okužbe na sodišču zadoščenje iskalo deset zdravstvenih delavcev, to število pa naj bi se po njihovih napovedih v prihodnjih mesecih povečalo.

Ali je s temi postopki seznanjeno zdravstveno podjetje Asugi, smo vprašali generalnega direktorja Antonia Poggiano, ki trdi, da njihova pravna služba doslej še ni prejela odškodninskih zahtevkov, kar pa ne pomeni, da jih ne pričakujejo.

