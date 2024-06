Odstranili bodo azbest in postavili sončno elektrarno

Zgoniška občina je pred časom izrazila željo, da bi vojaška območja, ki jih ima v lasti, spremenila v okolju in skupnosti prijaznejše objekte. S tem namenom je v preteklih dneh zgoniška županja Monica Hrovatin s pristojno službo obiskala opuščeno vojašnico Dardi, pri Briščikih, ki je delovala do let 1995-1996. S pregledom prostorov je tako stekel postopek za popolno odstranitev azbesta iz strešne kritine največjega pokritega prostora nekdanje vojašnice.

Azbest na strehi je sicer v dobrem stanju, je zagotovila županja, a s časom, kot je znano, se razgradi in lahko postane za zdravje občank in občanov zelo nevaren. Njegova odstranitev pa ima še drug cilj. Za najem vojašnice oziroma njene strehe je zaprosilo zasebno podjetje, ki namerava na njej postaviti sončno elektrarno. Fotonapetostne plošče bodo pokrile okrog tisoč kvadratnih metrov strešne površine. Zemljišča okoli vojašnice bodo tako ostala prosta.

Zgoniška občina se že drugič sooča z obsežnejšim odstranjevanjem azbesta, saj je pred časom poskrbela za sanacijo nekdanje smodnišnice, prav tako pri Briščikih.