Ogoljufali so ju ob 100.000 evrov nakita

V nekem stanovanju v Ulici Piccardi v Trstu je prišlo do vnovične goljufije na račun priletnih oseb, tokrat pa je bil plen, ki sta ga kriminalca izmaknila zaupljivima zakoncema, zelo bogat. Šlo naj bi za skoraj 100.000 zlatnine in nakita ter 5000 evrov v gotovini.

Do dogodka je prišlo v torek, žrtvi sta zakonca, stara okrog devetdeset let, poroča spletni Il Piccolo. Zlikovci so ju najprej poklicali po telefonu in jima sporočili, da bi radi preverili, ali so nekateri kosi zlatnine, ki jih ima par doma, morda ukradeni. Sporočili so, da bodo takoj prišli v stanovanje in odnesli dragocenosti, da bi prišli zadevi do dna. Tako so tudi storili, zakonca sta gostobesednim obiskovalcem izročila svojo lastnino, za katero nato ni bilo več sledi. Ko sta ugotovila, da je šlo za tatvino, sta dogodek prijavila karabinjerjem s postaje v Ulici Tominz, ki so uvedli preiskavo.