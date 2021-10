Okrog dvatisoč protestnikov v sprevodu od Domja do pristanišča

11.05: Protest se je zaključil na parkirišču pri Rižarni. Puzzer je napovedal še jutrišnjega, ki bo startal pri Sv. Jakobu ob 17. uri. Za petek pa vabi k drugačni obliki protesta, in sicer k enodnevni neuporabi covidnega potrdila oz. protestnike je pozval, naj se mu za en dan izognejo. Po njegovih besedah bi to pomenilo, da ne gredo v službo, v gostilno ali v gledališče, pač pa, da se raje zamislijo nad tem, kar se dogaja.

10.20: Pred vhodom na hitro cesto so policisti s sčiti. Sprevod je zato obrnil v Ul. Palatucci, toda tudi to ulico je policija zaprla. Sprevod se je ustavil na parkirišču pri Rižarni.

10.15: Sprevod je pri Sv. Soboti v bližini Rižarne. Protest je doslej potekal brez izgredov. Udeleženci sprevoda ob ritmičnem udarjanju bobnov in zvoku piščalk vzklikajo gesla proti covidnemu potrdilu in za svobodo.

9.45: Pred lokalom Pane quotidiano pri Domju se je že v zgodnjih jutranjih urah začela zbirati množica protestnikov proti covidnemu potrdilu. Okrog 9. ure jih je bilo kakih 200, med njimi sicer le peščica pristaniških delavcev. Cesto za Glinščico so zaprli za promet ob 9.15.

Sprevod se nadaljuje v smeri Trsta, in sicer po Ul. Flavia preko Ul. Valmaura vse do pristanišča. Pred protestniki so policisti.