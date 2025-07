Okrog Parka miru nastal prepir, ki bi se kmalu prelevil v pretep

Med zadnjim zasedanjem rajonskega sveta za Vzhodni Kras na openskem sedežu v Doberdobski ulici je prišlo do prepira, ki bi se kmalu prelevil v pretep. Kamen spotike je bil openski Park miru. Tega so rajonski svetniki tako kot v prejšnjih letih vstavili v seznam potrebnih javnih del. Svetnika Bratov Italije sta med glasovanjem izjavila, da se s tem ne strinjata. Nekateri svetniki večine so zapustili sejo, ki pa je naposled niso razveljavili, saj je bilo v sejni dvorani zadostno število prisotnih. Med svetnikom večine in predstavnikom opozicije pa je takrat prišlo do verbalnega in fizičnega ustrahovanja.

»Tri leta zapored smo soglasno odobrili načrt javnih del, tokrat pa je prišlo do grobih in hudih dejanj. Nekaj takega pa se še nikdar ni zgodilo,« je povedala predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta (Demokratska stranka), ki je komentirala tudi nasprotovanje opozicijskih svetnikov. Ta sta izrecno izjavila, da bi volila za odobritev vsake točke dokumenta, le ne za ureditev Parka miru in zahtevala sta, da se izjavo zabeleži v zapisnik. Oglasila pa sta se, potem ko je glasovanje že steklo in se lahko svetniki le izrečejo za oziroma proti.