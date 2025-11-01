VREME
Okrog sto ljudi proti lažnemu premirju v Gazi

Tudi v Trstu je nocoj potekal shod za Palestino

Spletno uredništvo |
Trst |
31. okt. 2025 | 19:31
    Današnji shod za Gazo na Borznem trgu v Trstu (FOTODAMJ@N)
Tudi v Trstu je nocoj, podobno kot v Vidmu, Pordenonu in Tržiču, potekal shod za Gazo. Manifestanti tokrat med drugim protestirajo tudi proti lažnemu premirju, ki ga je Izrael, kot zatrjujejo, kršil več kot 150-krat. Samo včeraj je bilo ubitih več kot 125 ljudi, med njimi so bile ženske in otroci, so sporočili.

Shod prireja Gibanje za Palestino. Na Borznem trgu se je ob 18.30 zbralo okrog sto ljudi, ki odločno protestirajo proti genocidu. Govorniki so med drugim obsodili minulo priplutje vojaške ladje Trieste v Trst in predajo bojne zastave. Na kraju so številne varnostne sile, shod pa je minil umirjeno.

