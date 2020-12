Okužba in ... čakanje na srednji šoli Gruden

Pouk v živo je bil konec prejšnjega tedna prekinjen na srednji šoli Iga Grudna v Nabrežini. Odkrili so namreč eno okužbo in kajpak je stekel postopek testiranja za vse – dijake in profesorje, ki so bili v stiku s to osebo. Slednji pa je bil v primerjavi z običajnim nekoliko različen, je priznala ravnateljica Večstopenjske šole Nabrežina Carolina Visentin. Zdravstveno podjetje navadno napoti vse, ki so bili v stiku z okuženo osebo, na hitri bris na oddelek za preventivo, tokrat pa so vse poslali na testiranje v zasebno zdravstveno kliniko Salus, kjer pa bris ni hiter. Tam opravljajo molekularne teste, ki za rezultat zahtevajo najmanj 24 ur. »Razlogov za to izbiro ne poznam, lahko samo sklepam, da je zato, ker so polni dela,« je ugotavljala ravnateljica.

Ko bi se držali običajnega postopka, pouka v živo seveda ne bi prekinili (pouk poteka že dva dni na daljavo), je dejala, saj bi imeli takojšen pregled nad rezultati. »Tokrat je testiranje zahtevalo nekaj več dni in torej čakanja, vendar upam, da bomo še danes vse rešili.«