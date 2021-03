Okužbe med cepljenimi gosti doma v Miljah

Zdravstveno podjetje Asugi je sporočilo, da so zabeležili več okužb z novim koranavirusom v miljskem domu za starejše občane v Ul. Ubaldini. Kar preseneča pa je dejstvo, da gre za goste, ki so bili že cepljeni. Ker pa so drugi odmerek dobili šele pred dnevi, cepivo še ni zagotavljalo ustrezne zaščite – v povprečju naj bi 95-odstotno imunost zagotovilo po vsaj sedmih dneh od drugega vboda.

37 odstotkov zaposlenih v miljskem domu za starejše je že cepljenih. Okužilo pa se je nekaj od teh, ki se še niso cepili. Podjetje Asugi bo poskrbelo seveda za ustrezne epidemiološke preiskave glede na omenjene primere okužb. Naj dodamo, da je zdravstveno stanje okuženih gostov doma dobro in da so jih začasno premestili v zdravstveni dom Sanatorio Triestino, kjer jim zagotavljajo izolacijo. Ko bo njihov naslednji bris negativen, se bodo lahko vrnili v miljski dom.