Na pomorski šoli so potrdili prvo okužbo s koronavirusom. Gre za prvo okužbo na tržaških višjih srednjih šolah. Kljub okužbi, se dijak dobro počuti in nima simptomov covida-19. Okuženi so tudi ostali člani njegove družine. V samoizolaciji bo 18 sošolcev in osem profesorjev, ki so bili z njim v razredu. Šolske prostore bodo razkužili.