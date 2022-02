V večnamenski dvorani Slovenskega dijaškega doma Srečko Kosovel je včeraj vel mednarodni veter. Gostje iz Italije, Slovenije, Madžarske, Avstrije, Španije, Srbije in Irske so se udeležili srečanja (nadaljuje se tudi danes) ob zagonu mednarodnega projekta WBL PRO 2.0, ki ga vodi Zadružni center za socialno dejavnost.

»Danes smo se prvič srečali s partnerji, ki smo jih sami izbrali. Spoznavamo se in jim predstavljamo oz. analiziramo projekt,« je povedal predsednik vodilnega partnerja Zadružnega centra za socialno dejavnost Branko Jazbec.

Za kaj pravzaprav gre? »Projekt nadaljuje to, kar smo začeli že na čezmejni ravni. Njegov cilj je olajšati delovne prakse za dijake, za podjetja ter za šole, v digitalizirani obliki slediti procesu praktičnega usposabljanja in dijakom omogočiti, da sami poiščejo, kje v tujini bi se lahko usposobili na delovnem mestu. To smo preizkusili že pred časom v sklopu Interreg projekta med Italijo in Slovenijo, sedaj pa smo partnerje poiskali tudi v drugih evropskih državah,« je pojasnil sogovornik. Projektu so bila dodeljena evropska nepovratna sredstva Ključnega ukrepa 2 – partnerstva za sodelovanje – na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja programa Erasmus + razpisana za leto 2021. Projekt je vreden 296.173 evrov in trajal bo od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2023.