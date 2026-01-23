Olimpijska bakla prispela v Trst

Olimpijska bakla je prispela v Trst. Najprej so jo pričakali v Miramaru, kjer se je v bivših konjušnicah zbralo pet baklonoscev, med njimi je tudi slovenska zamejska ilustratorka in skavtinja Petra Debelis (druga z leve). Ob 17.44 bodo baklo uradno sprejeli pred garažo lokalne policije v Miramarskem drevoredu (pri Rojanu), kjer se bo začel slavnostni obhod mesta.

Olimpijski sprevod se bo nato spustil po mestnih ulicah mimo železniške postaje, nabrežje, Korza Italija vse do Svetega Jakoba in nato mimo Svetega Andreja in Kavane prispel na Veliki trg. Tu olimpijski ogenj pričakujejo okrog 19.30. Sicer pa se bo na Velikem trgu spremljevalni program začel že ob 17.30.