VREME
DANES
Petek, 23 januar 2026
Iskanje
Zimske olimpijske igre

Olimpijska bakla prispela v Trst

V bivših konjušnicah pri Miramaru jo je pričakalo pet baklonoscev

Spletno uredništvo |
Trst |
23. jan. 2026 | 16:45
    Olimpijska bakla prispela v Trst
    Olimpijsko baklo so sprejeli v Miramaru (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
    Olimpijska bakla prispela v Trst
    Olimpijska bakla prispela v Trst
    Baklonosci pred bivšimi konjušnicami v Miramaru (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
    Olimpijska bakla prispela v Trst
    Na Trgu Libertà spremlja sprevod protest proti udeležbi Izrela na olimpijskih igrah (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Olimpijska bakla je prispela v Trst. Najprej so jo pričakali v Miramaru, kjer se je v bivših konjušnicah zbralo pet baklonoscev, med njimi je tudi slovenska zamejska ilustratorka in skavtinja Petra Debelis (druga z leve). Ob 17.44 bodo baklo uradno sprejeli pred garažo lokalne policije v Miramarskem drevoredu (pri Rojanu), kjer se bo začel slavnostni obhod mesta.

Olimpijski sprevod se bo nato spustil po mestnih ulicah mimo železniške postaje, nabrežje, Korza Italija vse do Svetega Jakoba in nato mimo Svetega Andreja in Kavane prispel na Veliki trg. Tu olimpijski ogenj pričakujejo okrog 19.30. Sicer pa se bo na Velikem trgu spremljevalni program začel že ob 17.30.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: