Oljčno olje pritegnilo 14.200 obiskovalcev

Sejem ektradeviškega oljčnega olja Olio Capitale, ki je v Starem pristanišču v Trstu potekal od 14. do 16. marca, je tokrat zabeležil 14.200 obiskov Podatek je zelo razveselil organizatorko dogodka, to je Trgovinsko zbornico, saj gre kar za 18 odstotkov več obiskovalcev v primerjavi z letom 2024, ko je teh bilo 12.000. Podatek tolmačijo kot ponoven dokaz, da predstavlja sejem v Italiji pomembno referenčno točko na tem področju.

Letos je bilo prisotnih 212 razstavljavcev iz različnih italijanskih regij ter tudi iz Španije in Grčije. Navzoče so premamili tudiz manj običajnimi izdelki, kot so sladoled, sladice, kreme in izdelki za lepoto. Vse to na osnovi olja seveda.