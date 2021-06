Opčine: Društvena prodajalna povečala dobiček

Trgovini, ki sta v lasti Društvene prodajalne na Opčinah, sta v prvem covidnem letu 2020 skupaj ustvarili za okoli 100.000 evrov več dobička kot v letu pred tem. To izhaja iz občnega zbora Društvene prodajalne, ki je preteklega 24. junija potekal na sedežu zadruge, a zaradi varnostnih ukrepov za zajezitev pandemije covida-19 brez prisotnosti članov.

Dobiček, ki sta ga lani ustvarili obe trgovini (»zgodovinska« prodajalna v Alpinski ulici oz. »pri Gigiju« in trgovina Nova (Conad) na Pikelcu), znaša 16.900.000 evrov: od tega so 11.700.000 evrov dobička ustvarili na Pikelcu, v prodajalni v Alpinski ulici pa so se ustavili pri 5.200.000 evrih. Zaradi omejenega dostopa v omenjeno trgovino, kjer se je spričo majhnega prostora hkrati lahko mudilo največ 20 ljudi, in posledično daljšanja čakalnih vrst je prodajalna poslovala z izgubo v višini 89.000 evrov v primerjavi z letom prej. Vendar so to izgubo krepko nadoknadili z večjim dobičkom v veliko obsežnejši trgovini Nova, tako da je bil na koncu čisti dobiček obeh trgovin 469.000 evrov, kar je približno 100.000 evrov več kot leto prej, pravi predsednik Društvene prodajalne Paolo Kalc. Zadruga je obdržala vseh 66 zaposlenih (24 v Alpinski ulici in 42 na Pikelcu): izkoristila je državne protikoronske olajšave za zmanjšanje stroškov za delovno silo ter uvedla rotacijo, zaradi katere je bilo vsakič določeno število uslužbencev (približno štiri ali pet) za določen čas na čakanju.

V novem prizidku trgovine na Pikelcu, ki ima površino približno 40 kvadratnih metrov, pa naj bi – seveda če bodo gasilci izdali dovoljenje za vseljivost – kmalu začel delovati bar. Trenutno pa miruje obnavljanje poslopja nekdanje kasarne finančne policije v Narodni ulici na Opčinah. Upravni odbor namreč preučuje, katere realnosti oz. podjetja bi se lahko vselila v prenovljeni objekt, kjer načrtujejo delovanje restavracije, bifeja in prodajne točke za domače kraške delikatesne proizvode.