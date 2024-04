Opčine in Reko bo od prihodnje srede povezoval vlak

Z openske železniške postaje bo prihodnjo sredo navsezgodaj krenil vlak za Reko. Novo storitev predstavlja Srednjeevropska pobuda (SEP), ki želi promovirati okolju prijaznejše načine potovanja in okrepiti čezmejne povezave v okviru projekta Interreg Central Europe Sustance v sodelovanju s slovenskimi in hrvaškimi železnicami.

Odhod prvega vlaka na novi relaciji bodo v sredo po 7. uri pozdravili generalni sekretar SEP Roberto Antonione, deželna odbornica za infrastrukturo Cristina Amirante, direktorica Slovenskih železnic Darja Kocjan, namestnica direktorja Hrvaških železnic Andrea Glavaš, Vlasta Kampoš Jerenc s slovenskega ministrstva za infrastrukturo in drugi. Vlak bo krenil ob 7.50 in prispel na Reko ob 9.54. Tam bo sledila slovesnost v dvorani mestne knjižnice. Spregovorili bodo tržaški župan Roberto Dipiazza, reški župan Marko Filipović, Winfried Ritt za program Interreg Central Europe, generalni direktor Hrvaških železnic Željko Ukić in drugi.

S kvarnerskega mesta bo vlak odpeljal ob 18.25 in se na Opčine vrnil ob 20.40. Potniki se bodo peljali na novejšem vlaku Stadler, ki ga dajejo na voljo Slovenske železnice. V njem sta tudi wi-fi povezava ter prostor za kolesa in vozičke.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.