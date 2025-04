Opčine se pripravljajo na 80. obletnico osvoboditve

Slovensko kulturno društvo Tabor pripravlja v sodelovanju s Skladom Mitja Čuk in z opensko sekcijo VZPI-ANPI obsežen program ob 80. obletnici osvoboditve Opčin. Namen celotnega projekta je ohranjanje zgodovinskega spomina, krepitev skupnostne zavesti ter spodbujanje vrednot, kot so demokracija, mir, solidarnost, nenasilje, razorožitev in sožitje. Cilj je vključiti v dogajanje opensko skupnost in spodbujati ohranjanje zgodovinskega spomina, navajajo organizatorji.

Poseben poudarek bodo letos namenili bitki za Opčine, ki je potekala med 28. aprilom in 3. majem leta 1945. Ob 80-letnici tega pomembnega zgodovinskega dogodka pripravljajo vrsto pobud, katerih podrobnosti bodo še sporočili. Osrednja proslava bo v soboto, 3. maja, ob 9.30 na Opčinah. Pri letošnjem praznovanju zavzema posebno mesto priložnostni mešani pevski zbor, ki je nastal iz želje nekaterih članov društva, da bi aktivno prispevali k obeležitvi obletnice. Pod vodstvom dirigenta Davida Žerjala pripravljajo nekaj partizanskih pesmi, pri projektu sodelujejo tako izkušeni in uveljavljeni pevke ter pevci in glasbeniki kot tudi članice in člani, ki prvič nastopajo v zboru - povezuje jih skupna želja, da bi s pesmijo izrazili spoštovanje do zgodovine in vrednot, ki so nas oblikovale.

V petek, 25. aprila, bodo praznik proslavili "udarniško", s čistilno akcijo na Opčinah: ob 9. uri se bodo zbrali pri spomeniku na Dunajski cesti, da bi čištili steze pred pohodom z naslovom Pot v svobodo, ob 14.30 bo sledilo čiščenje spomenika. Vabljeni so prostovoljci, zlasti tisti, ki lahko pomagajo s kosilnicami in obrezovalniki. Kdor se bo dopoldne udeležil proslave v Rižarni, se lahko ostalim pridruži v popoldanskem delu akcije, navajajo prireditelji.