Openc bo prezimil na Antarktiki

V torek, 3. februarja, ob 4.35 po srednjeevropskem času je z raziskovalne postaje Concordia na Antarktiki poletelo zadnje letalo. Naslednji let bo šele novembra. Do takrat, in torej v zimskem času, bo na območju francosko-italijanske raziskovalne postaje ostalo trinajst članov odprave, ki bodo v glavnem skrbeli za njeno vzdrževanje in še naprej razvijali nekatere raziskovalne projekte. Med njimi je tudi Openc Erik Geletti, ki se je raziskovalcem in drugim udeležencem odprave na Antarktiki pridružil novembra lani. Z bele celine se nam je oglasil kar po aplikaciji Whatsapp, za daljši pogovor pa smo ga poklicali na opensko številko, saj si je v svoji pisarni znotraj raziskovalne postaje uredil vse potrebno za komunikacijo. Slišati pa ga je bilo jasno in glasno.

»Kot računalniški tehnik tu urejam vse, kar zadeva telekomunikacijo. V preteklih dneh smo veliko delali zunaj, vzpostavili smo internetno povezavo v nekaterih kontejnerjih, drugače tu skrbim tudi za ročne radijske naprave, ki jih uporabljamo med nami. Kar se tiče interneta, se z ostalim svetom povežemo preko satelitskega sistema Starlink,« je povedal 27-letnik, ki je drugače zaposlen pri raziskovalnem inštitutu OGS pri Briščikih.

Pripravljeni so na vse

»Prijavil sem se na enoletno odpravo na Antarktiko v sklopu italijanskega raziskovalnega programa Antarktike PNRA,« je s postaje v beli puščavi pojasnil Geletti. »Moj stric se je že udeležil podobne odprave, peljal se je tudi na ledolomilcu Laura Bassi. Mene zelo pritegnejo taka divja okolja, všeč so mi izzivi, zato sem si rekel: zakaj ne bi tudi jaz šel pogledat tja dol?«

Kot je Erik Geletti pričakoval, je izzivov na Antarktiki res veliko. »Tukaj je vsaka stvar problem. V smislu, da je treba vse delati zelo premišljeno. Tako da dober del dejavnosti zadeva logistiko, poleg seveda raziskovanja. Nahajamo se v ledeni puščavi, zato imamo vsega tistega, kar je zelo pomembno, na zalogi v dvojni oziroma trojni količini. Najbolj pomembni so generatorji, pripravljen je tudi načrt v primeru, da bi naenkrat prišlo do več okvar. Pozimi tu ostanejo v glavnem tehniki, saj se postaja ne sme nikoli ustaviti,« je pripovedoval Geletti.