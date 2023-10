Openski lokalni policisti oglobili 35 voznikov

Občina Trst je septembra openski enoti lokalne policije dodelila radar za meritve hitrosti, obenem pa so v preteklih mesecih na Opčine premestili nove redarje. Tako izkušene kot tudi nove rekrute.

Namen dodelitve radarja openskim lokalnim policistom je, kot so zapisali predstavniki Občine Trst v tiskovnem sporočilu, razbremenitev specializiranih enot, ki bodo odslej namenile svojo pozornost skoraj izključno Trstu.

Obračun prvega meseca okrepljenih kontrol na Krasu je vsekakor bogat. Openski lokalni policisti so oglobili 35 voznikov, enemu pa so celo odvzeli vozniško dovoljenje.

Deseterico prehitrih voznikov so zasačili na Deželni cesti 35 (t.i. Camionale) med Opčinami in Bani, drugo deseterico na Deželni cesti 1 v openskem vaškem središču, tri voznike so oglobili na openski Dunajski cesti (enemu od njih so odvzeli vozniško dovoljenje), petim voznikom so izdali globe zaradi prehitre vožnje na Padričah, sedmim pa v Naselju San Nazario, pri ovinku za Napoleonsko cesto.