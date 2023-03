Openski malčki od včeraj v novih začasnih prostorih

Malčki openskih otroških vrtcev Andreja Čoka in Don Marzari so včeraj vstopili v nove začasne prostore osnovne šole Lona v Ulici San Mauro. Tja so se morali na vrat na nos preseliti, potem ko jih je deželna okoljska agencija Arpa pred tednom dni obvestila, da so v poslopju ob osnovni šoli Bevk na Škavenci, kjer domujejo, izmerili previsoke količine nevarnega radioaktivnega plina, radona

K sreči jim ni bilo treba predaleč, saj je začasno domovanje oddaljeno približno kilometer od »izvirnega« vrtca. Raffaella Novel, ravnateljica italijanskega vrtca je takoj dobila rešitev, ki bi otrokom omogočila, da bi ostali na Opčinah. Osnovna šola Lona tako kot vrtec Don Marzari spada pod okrilje večstopenjske šole Altipiano. V njej so sprejeli vseh 41 slovenskih otrok in 40 italijanskih otrok, medtem ko bo en oddelek vrtca Don Marzari odslej v vrtcu Fraulini na Trgu San Tommaso.

»Novim stanovalcem« so učenci šole Lona v znak dobrodošlice pripravili pisan dvojezični napis v slovenščini in italijanščini: »Dobrodošli - Benvenuti.«

