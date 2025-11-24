Openski praznični december bogat z dogodki

Openske ulice bo prav kmalu preplavila božična mrzlica.Vrača se namreč cikel dogodkov Na Opčinah ... Božič z nami, ki ga prireja konzorcij Skupaj na Opčinah v sodelovanju s tržaško občino in rajonskim svetom za vzhodni Kras ter s številnimi trgovci, župnijo in lokalnimi društvi. Poleg nedeljskega odprtja trgovin bodo do 11. januarja na ogled štiri jaslice, v vas bo prišel sv. Miklavž, obiskovalci pa bodo lahko obiskali razstave, tržnico, openske bunkerje in sledili številnim prireditvam.

Od petka do ponedeljka bo tudi letos v Prosvetnem domu Miklavžev sejem, ki ga prireja krožek Z nitko v roki. Od sobote, 29. novembra, do nedelje, 11. januarja, pa bo društvo GAAS med vikendi dvakrat na dan, ob 10. in 14. uri, povabilo na vodene oglede openskih bunkerjev. Obvezna je prijava na naslovu gaasts1@gmail.com. V ponedeljek, 9. decembra, bo prišel čas za slovesni prižig božičnih luči, ki jih letos ponuja tržaška občina. Na Obelisku bodo prvič postavljene jaslice, ki jih bo ob nastopu gospel zbora Songster blagoslovil župnik Franc Šenk. Jaslice bodo v naslednjih dneh postavili in blagoslovili tudi v Ulici S. Isidoro, na Perčedolu in pri cerkvi sv. Jerneja, kjer bodo izdelane iz igrač. V torek pa bo končno do Opčin s svojo kočijo prišel sv. Miklavž. Celoten program božičnih dogodkov najdete na tej povezavi.