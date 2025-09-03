Openski tramvaj bo spet počival

Openski tramvaj bo po ponovnem nastopu službe moral spet na počitek. Mestni prevoznik Trieste Trasporti bo vožnje s tem priljubljenim sredstvom moral začasno ustaviti tako prihodnje leto kot tudi leta 2027. Razlog za ponovno prekinitev storitev bodo že predvideni tehnični pregledi. Za izpeljavo vseh predvidenih del prihodnje leto naj bi tramvaj miroval tri mesece.

Še na daljši počitek naj bi tramvaj šel leta 2027, ko bodo različna dela potekala več mesecev. Prihodnji teden, 12. septembra, bodo v Rim odpotovali župan Roberto Dipiazza, pristojna za naložbe v mestni vladi Elisa Lodi in vodja oddelka za prostorsko načrtovanje Giulio Bernetti. Ti bodo pri kontrolnem organu Ansfisa, ki deluje v sklopu ministrstva za infrastrukturo in promet, poskusili iztržiti podaljšanje rokov za dokončanje že predvidenih del do junija 2027.

Spomnimo, da prihodnje leto poteče tehnični pregled, ki ga je treba opraviti vsakih 20 let. Leta 2006 je bil za ta zadolženo podjetje Ceretti & Tanfani iz Milana, ki je za delo potrebovalo eno leto. Prihodnje leto poteče tudi petletni tehnični pregled.